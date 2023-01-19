الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد بيانات ضعيفة ومخاوف حيال الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة أمس الأربعاء بعدما أثارت بيانات اقتصادية ضعيفة وتصريحات مؤيدة لرفع الفائدة من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي المخاوف من أن يواصل البنك تشديد السياسة النقدية، ربما بالقدر الذي يؤدي لإحداث ركود.

وقبل فتح السوق أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية تراجع مبيعات التجزئة وأسعار المنتجين بنسبة أكبر من المتوقع في ديسمبر. كما هبط إنتاج المصانع الأمريكية أكثر من المتوقع في ديسمبر وكان إنتاج الشهر السابق أضعف من المعتقد سابقا.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 62.12 نقطة، أي 1.56 بالمئة، ليغلق عند 3928.85 نقطة بينما خسر ناسداك المجمع 138.17 نقطة، أي 1.25 بالمئة، مسجلا 10956.95 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 615.67 نقطة تعادل 1.81 بالمئة ليغلق عند 33296.63 نقطة.

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