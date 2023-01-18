ارتفاع أسعار النفط عند التسوية بفعل آمال في تعافي الطلب الصيني

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء في تعاملات متقلبة بعدما سجلت الصين نموا اقتصاديا سنويا ضعيفا لكنه أكبر من المتوقع ووسط آمال بأن يعزز تخفيف قيود كوفيد-19 في الآونة الأخيرة الطلب على الوقود.

وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 1.46 دولار، أي 1.7 بالمئة، عند 85.92 دولار للبرميل بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا، أي 0.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 80.18 دولار. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين ثلاثة بالمئة في 2022، وهو ما يقل كثيرا عن الهدف الرسمي البالغ 5.5 بالمئة تقريبا، ليسجل العملاق الآسيوي ثاني أسوأ أداء منذ العام 1976.

لكن البيانات ما زالت أعلى من توقعات المحللين بعد تخلي بكين عن سياسة صفر كوفيد في ديسمبر.

وكشفت بيانات أمس الثلاثاء أن إنتاج مصافي النفط الصينية في 2022 انخفض 3.4 بالمئة على أساس سنوي في أول انخفاض سنوي منذ 2001، على الرغم من أن إنتاج النفط اليومي في ديسمبر صعد إلى ثاني أعلى مستوى في 2022.

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