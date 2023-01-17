أسعار الذهب تتراجع بضغط من ارتفاع الدولار

المصدر: رويترز

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تراجعت أسعار الذهب مرة أخرى مقتربة من مستوى 1900 دولار اليوم الثلاثاء تحت ضغط ارتفاع الدولار، ومع ذلك فإن الآمال بإبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع لأسعار الفائدة حالت دون المزيد من الخسائر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 إلى 1910.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2022 أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1912.60 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر كلفة بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى.

وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي "توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة رفع أسعار الفائدة تدعم الذهب. حاليا، نشهد تراجعا فنيا مع دخول الأسعار منطقة ذروة الشراء".

ونظرا لأن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى تراجع عوائد الأصول التي تدر عائدا مثل السندات الحكومية، يميل المستثمرون إلى زيادة حيازاتهم من الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 24.13 دولارا.

وقال كيديا "نتوقع أن يتفوق أداء الفضة على الذهب في عام 2023 مع وجود طلب صناعي واستثماري جيد وسط انخفاض المخزونات".

وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1056.38 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1754.38 دولار.

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