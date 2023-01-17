نمو الناتج المحلي للصين بنسبة 3% خلال العام الماضي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال العام الماضي بنسبة 3% سنويا ليصل إلى 02ر121 تريليون يوان (95ر17 تريليون دولار)، وهو ما يقل بشدة عن المستهدف الحكومي وكان 5ر5% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه سجل إجمالي الناتج المحلي للصين نموا بمعدل 9ر2% سنويا، خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموا بمعدل 1ر8% فقط، مقابل نموه بمعدل 9ر3% خلال الربع الثالث من العام الماضي.

وتتوقع الأقاليم الصينية نموا اقتصاديا بمعدل يتراوح بين 5 و6% خلال العام الحالي، في حين تعتزم الحكومة إعلان مستهدفات النمو للعام الحالي أمام مؤتمر الشعب الصيني المقرر في مارس المقبل.

من ناحيته قال البنك الدولي في الأسبوع الماضي إن النشاط الاقتصادي للصين مازال عرضة لتراجع ممتد نتيجة تعثر القطاع العقاري واستمرار الاضطرابات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بنسبة 3ر4% وفي العام التالي بنسبة 5% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء تراجع مبيعات التجزئة في الصين خلال ديسمبر الماضي بنسبة 8ر1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 6ر8%.

وارتفع الناتج الصناعي للصين بنسبة 3ر1% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 2ر0% فقط.

وزاد الإنفاق الاستثماري في الأصول الثابتة خلال العام الماضي ككل بنسبة 1ر5% سنويا، في حين كانت التوقعات 5% فقط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز