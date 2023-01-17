منظمة العمل الدولية: انخفاض طفيف لمعدلات البطالة العالمية في 2023

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت منظمة العمل الدولية أمس الاثنين، إنه من المتوقع أن يتراجع نمو التوظيف العالمي إلى نصف معدل النمو الحالي في العام 2022، حيث قد تحول الظروف الاقتصادية غير المؤكدة دون انتعاش سوق العمل وسط استمرار ظروف جائحة كوفيد.

وذكرت المنظمة ومقرها جنيف أمس الاثنين، في تقريرها "الاستخدام العالمي والآفاق الاجتماعية: اتجاهات 2023"، إنه من المتوقع أن ينخفض نمو الوظائف العالمية إلى 1٪ في العام 2023 من 2٪ في العام 2022.

وبلغت توقعات نمو الوظائف العالمية للعام 2023 أقل من تقديرات منظمة العمل الدولية السابقة للنمو بنسبة 5ر1٪.

وتوقعت المنظمة أن يرتفع معدل البطالة العالمية بشكل طفيف في العام 2023، بنحو 3 ملايين، إلى 208 ملايين، وهو ما يتوافق مع معدل بطالة عالمي يبلغ 8ر5٪.

وقالت منظمة العمل الدولية إن الحجم المعتدل لهذه الزيادة المتوقعة يرجع إلى حد كبير إلى ضيق المعروض من العمالة في البلدان المرتفعة الدخل، مضيفة أنها ستمثل انعكاسا للانخفاض في معدلات البطالة العالمية التي سجلت بين عامي 2020 و2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز