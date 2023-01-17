ارتفاع سعر الألومنيوم لأعلى مستوياته منذ 7 أشهر

المصدر: د ب أ

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ارتفعت أسعار الألومنيوم خلال تعاملات أمس الاثنين، لأعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي، في الوقت الذي رفع فيه بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته لأسعار المعدن في ظل الطلب القوي في أوروبا والصين.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر المعدن الذي يستخدم في كل شيء تقريبا من عبوات المشروبات حتى جسم السيارات، سيبلغ في المتوسط 3125 دولارا للطن في تعاملات لندن بحسب محللي جولدمان ساكس جروب، بزيادة نسبتها 20% تقريبا عن المستويات الراهنة، وعن التوقعات السابقة للبنك.

وأضافت بلومبرغ أن سعر الألومنيوم يرتفع مع أغلب المعادن الأساسية خلال العام الحالي، حيث يراهن المتعاملون على زيادة الطلب على المعادن. وتعزز التفاؤل في السوق بتراجع الصين عن القيود الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوقعات تباطؤ وتيرة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار المعادن خلال العام الماضي، بسبب المخاوف من نقص الإمدادات على خلفية الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في أواخر فبراير الماضي، قبل أن تتراجع الأسعار مع استقرار الطلب.

وارتفع سعر الألومنيوم في تعاملات بورصة لندن أمس بنسبة 2ر1% إلى 2627 دولارا للطن قبل تراجعه إلى 2619 دولارا للطن بعد ذلك. وفي تعاملات بورصة شنغهاي للسلع تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 2ر0%. وتباين أداء باقي المعادن في تعاملات بورصة لندن، حيث ارتفع سعر النيكل بنسبة 1ر2%، فيما استقر سعر النحاس تقريبا.

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