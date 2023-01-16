ارتفاع صادرات النفط الروسي المنقولة بحراً لأعلى مستوياتها منذ أبريل الماضي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت صادرات روسيا من النفط الخام عبر ناقلات النفط خلال الأسبوع الماضي لأعلى مستوياتها منذ أبريل الماضي، ليرتفع متوسط الصادرات الأسبوعية خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا لأعلى مستوياته منذ 8 أسابيع.

كما تشير هذه البيانات إلى نجاح روسيا في تجاوز صدمة فرض مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى سقف لسعر بيع النفط الخام الروسي، والعقوبات الأوروبية ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي صادرات النفط الخام الروسي عبر الناقلات ارتفع خلال الأسبوع المنتهي يوم 13 يناير الحالي بمقدر 876 ألف برميل إلى 8ر3 ملايين برميل يوميا.

وزادت الصادرات عبر موانئ بحر البلطيق بمقدار 626 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوع السابق، في حين زادت الصادرات عبر موانئ البحر الأسود بنسبة 47%. وزادت الصادرات عبر موانئ المحيط الهادئ.

وخففت زيادة متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حدة التبذبذب في البيانات الاسبوعية. وبحسب البيانات زاد متوسط الصادرات بمقدار 550 ألف برميل يوميا إلى 06ر3 ملايين برميل يوميا.

وجاءت القفزة في متوسط الأسابيع الأربعة الماضية نتيجة التراجع المسجل في منتصف ديسمبر الماضي نتيجة الأحوال الجوية. في الوقت نفسه عوضت الزيادة في الصادرات عبر الناقلات التراجع في الصادرات عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا حيث توقفت ألمانيا عن استيراد النفط الروسي منذ بداية العام الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز