ارتفاع النفط بفضل آمال تعافي الطلب الصيني وتراجع الدولار

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل اليوم الجمعة متجهة لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول مع انخفاض الدولار ووسط مزيد من المؤشرات على تحسن الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار للبرميل، أي 1.2 بالمئة، إلى 85.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 1616 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار للبرميل، أي 1.5 بالمئة، إلى 79.57 دولار للبرميل.

وقفز برنت ثمانية بالمئة خلال الأسبوع الجاري بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 7.7 بالمئة، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات أمس تراجع التضخم في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد غذيا أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.

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