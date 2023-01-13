أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى في 9 أشهر

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار اليوم الجمعة، لتصل لأعلى مستوياتها منذ أواخر أبريل العام الماضي بعد تراجع مفاجئ في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، مما عزز التوقعات بإبطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1905.19دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.08 بتوقيت غرينتش. وارتفع 2.1 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع متجها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فصعدت 0.5 في المئة إلى 1907.90 دولارات.

وارتفعت أسعار الذهب بما يصل إلى 1.3 في المئة أمس الخميس لتتجاوز مستوى 1900 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ أوائل مايو 2021، بعد أن أظهرت بيانات أمريكية تراجع أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر.

كما لقي المعدن الأصفر دفعة من تعليقات مسؤولين بمجلس الاحتياطي تفيد باحتمال إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة مع تراجع التضخم في ديسمبر. ومع ذلك، فقد حذروا من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تعود بالنفع على الذهب لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدا.

وساعد تراجع الدولار أيضا في دعم أسعار الذهب. ويزيد انخفاض الدولار من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 23.76 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1068.42 دولارا، ويتجه كلا المعدنين لتكبد خسائر أسبوعية. في حين انخفض البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1781.00 دولارا.

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