"وول ستريت" تغلق على ارتفاع طفيف بعد بيانات التضخم

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف أمس الخميس، بعدما عززت بيانات أظهرت انخفاضا في أسعار المستهلكين في ديسمبر التوقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلك الأمريكي انخفضت للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر، مما أعطى بعض الأمل في أن التضخم بات الآن في مسار نزولي مستمر.

وكان التداول متقلبا بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. وأظهر تقرير منفصل أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية انخفضت في الأسبوع الماضي.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 13.26 نقطة أو 0.33 بالمئة ليغلق عند 3982.87 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 69.12 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 11002.31 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 217.33 نقطة أو 0.64 بالمئة إلى 34189.31 نقطة.

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