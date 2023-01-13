الذهب يتجاوز 1900 دولار للأوقية بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار الذهب بما يزيد على واحد بالمئة متجاوزة مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) أمس الخميس بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر كانون الأول 6.5 بالمئة، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات بعد أن شهد ارتفاعا بواقع 7.1 بالمئة في نوفمبر.

كما جاء التضخم الرئيسي أيضا متماشيا مع التوقعات.

وبحلول الساعة 19:40 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1896.30 دولار للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ أيار 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة عند التسوية إلى 1898.8 دولار للأوقية.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.8 بالمئة لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.8 بالمئة إلى 23.85 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1075.25 دولار للأوقية. كما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1780.46 دولار للأوقية.

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