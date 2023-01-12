تراجع معدل التضخم السنوي في أمريكا لأقل مستوياته منذ أكتوبر 2021

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم الخميس، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال ديسمبر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكتوبر 2021.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1% شهرياً بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% خلال نوفمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر دون تغيير.

كما أظهر التقرير ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 6.5% سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 7.1% خلال الشهر السابق، وهو أقل معدل تضخم سنوي منذ أكتوبر 2021.

وقال بول أشوورث كبير محللي اقتصاد أمريكا الشمالية في شركة كابيتال إيكونوميكس: "بشكل عام يضيف هذا التقرير المزيد من الدعم لرؤيتنا بأن تضخم أسعار المستهلك سيتراجع بوتيرة أسرع من توقعات مجلس الاحتياط الاتحادي خلال العام الحالي".

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