الذهب يتجاوز 1900 دولار بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: رويترز

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قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة متجاوزة مستوى 1900 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن تقلص مكاسبها اليوم الخميس، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل.

وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعا غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.

وبحلول الساعة 14.47 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1886.19 دولارا للأوقية، بعدما بلغ في وقت سابق 1901.4 دولار، أعلى مستوى منذ مايو 2022.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 1889.50 دولار للأوقية.

وفي أعقاب صدور بيانات التضخم، انخفض الدولار 0.5 بالمئة لأدنى مستوى منذ أوائل يونيو. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 بالمئة إلى 23.74 دولارا للأوقية، بعدما قفزت ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وانخفض البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1752.18 دولارا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1059.04 دولارا للأوقية.

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