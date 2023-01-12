"وول ستريت" تغلق مرتفعة وسط تفاؤل قبل بيانات التضخم

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على مكاسب كبيرة أمس الأربعاء مدعومة بقفزة لمؤشر ناسداك وسط تفاؤل المستثمرين قبيل تقرير التضخم في الولايات المتحدة، الذي قد يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن يظهر التقرير المرتقب، والذي من المقرر أن يصدر اليوم الخميس، ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين 6.5 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقارنة مع زيادة نسبتها 7.1 بالمئة في نوفمبر.

وسجل مؤشرا القطاع العقاري وقطاع الكماليات الاستهلاكية أفضل أداء خلال أمس.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 50.06 نقطة، أي 1.28 بالمئة، ليغلق عند 3969.50 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 189.07 نقطة، أي 1.76 بالمئة، إلى 10931.70 نقطة. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 263.24 نقطة، أي 0.78 بالمئة، ليغلق عند 33967.34 نقطة.

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