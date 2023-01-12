اليورو عند أعلى مستوى في 7 أشهر أمام الدولار

المصدر: رويترز

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سجل اليورو أعلى مستوياته في سبعة أشهر أمام الدولار لفترة وجيزة أمس الأربعاء، لكنه ظل حبيس نطاق ضيق مع إحجام المتعاملين عن الإقدام على خطوات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم الخميس التي قد تقدم صورة أوضح عن اتجاه أسعار الفائدة.

ولامس اليورو 1.07765 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ 31 مايو مع تراجع الدولار في الآونة الأخيرة، حيث يراهن التجار على عدم اضطرار الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بنفس المقدار والوتيرة المتوقعين سابقا لترويض التضخم المرتفع العنيد.

وارتفع اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.07515 دولار الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

وفقد الدولار حوالي 12 بالمئة أمام العملة الأوروبية الموحدة منذ سجل أعلى مستوى في 20 عاما في سبتمبر، بينما تواصل البيانات إظهار أن رفع الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة يحقق تأثيره المنشود في تهدئة الاقتصاد وكبح جماح التضخم.

ويركز المستثمرون على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدورها اليوم الخميس. وقال متحدثون من مجلس الاحتياطي الاتحادي إن خطواتهم التالية ستعتمد على البيانات.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات من بينها اليورو، دون تغير يذكر، حيث ارتفع 0.01 بالمئة إلى 103.26.

واقترب اليوان الصيني من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 6.7763 يوان للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6905 دولار بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم السنوي إلى 7.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، مما يترك مجالًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

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