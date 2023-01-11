"وول ستريت" تغلق على ارتفاع بعد تجنب "باول" الحديث عن سياسة الفائدة

المصدر: رويترز

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أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع أمس الثلاثاء وسط ارتياح بعد امتناع رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عن التعليق في خطاب على سياسة سعر الفائدة.

وفي أول ظهور علني له هذا العام، قال باول في منتدى برعاية البنك المركزي السويدي إن استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي ضروري لمحاربة التضخم.

ويترقب المستثمرون بفارغ الصبر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين غدا الخميس، والذي من المتوقع أن يظهر بعض التراجع في الأسعار على أساس سنوي في ديسمبر.

ويراهن المتعاملون على رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة المرتقب لمجلس الاحتياطي الاتحادي في فبراير.

وكانت خدمات الاتصالات من بين القطاعات الأفضل أداء اليوم، في حين ارتفعت أسعار الطاقة تماشيا مع أسعار النفط.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 187.9 نقطة أو 0.56 في المئة إلى 33705.55 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 27.32 نقطة أو 0.70 في المئة إلى 3919.41 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع 106.98 نقطة أو 1.01 في المئة إلى 10742.63 نقطة.

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