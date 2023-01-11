ارتفاع طفيف في أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الطلب العام المقبل

المصدر: رويترز

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ارتفعت أسعار النفط قليلا أمس الثلاثاء مع توقع الحكومة الأمريكية استهلاكا قياسيا عالميا للمنتجات البترولية في العام القادم، بينما ظل الدولار قريبا من أدنى مستوى في 7 أشهر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها عن توقعات الطاقة في الأجل القصير إنه من المتوقع أن يصل الاستهلاك العالمي للوقود السائل إلى 102.2 مليون برميل يوميا في العام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بالنمو في دول مثل الهند والصين، مما يعكس اتجاهات النشاط الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 80.10 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 75.12 دولار للبرميل.

وتترقب الأسواق أيضا مزيدا من الوضوح بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة، بعدما تجنب رئيس المجلس جيروم باول التعليق بشأن السياسة النقدية والاقتصاد في مؤتمر بالسويد.

وتتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم التي ستصدر غدا الخميس بحثا عن مؤشرات حول التوقعات في المدى القريب.

وظل الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر. وضعف الدولار يمكن أن يدعم الطلب على الوقود، إذ إنه يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع الخامان القياسيان واحدا بالمئة أول أمس الاثنين بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.

وكشف استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أنه من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضا طفيفا.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات الخام الأمريكية في وقت لاحق.

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