النفط يستقر مع ترقب السوق مؤشرات بخصوص رفع الفائدة الأمريكية

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتعلقة برفع أسعار الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس آذار 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 79.92 دولارا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 74.98 دولارا للبرميل.

ويقول صناع السياسات النقدية في المركزي الأمريكي إن بيانات التضخم الجديدة التي ستصدر يوم الخميس ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلا من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.

وقفز الخامان واحدا بالمئة أمس الاثنين بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.

وكشف استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الاثنين أن من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضا طفيفا.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات مخزونات الخام الأمريكية في الساعة 4.30 بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

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