استقرار في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

المصدر: رويترز

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استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تركيز المتعاملين الحذرين إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المرتقبة تلمسا لمؤشرات على مسار رفع الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1872.79 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1887.70 دولار للأوقية.

ويركز المستثمرون على كلمة باول في مؤتمر للمركزي الأمريكي في وقت لاحق اليوم. كما سيتابع المعنيون بالسوق مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي اليوم الثلاثاء لمعرفة مؤشرات أكثر على السياسة النقدية للبنك المركزي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 23.59 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1080.91 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1781.14 دولار للأوقية.

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