تراجع طفيف في توقعات التضخم بأمريكا

المصدر: د ب أ

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أظهرت نتائج مسح اقتصادي نشرت أمس الاثنين تراجعا طفيف في توقعات المستهلكين للتضخم في الولايات المتحدة خلال عام، مقارنة بالمسح السابق الذي أجراه بنك احتياط نيويورك الاتحادي.

وأظهر مسح بنك احتياط نيويورك تراجعا طفيفا في متوسط توقعات المستهلكين للتضخم خلال عام بمقدار 2ر0 نقطة مئوية إلى 5% مقارنة بنتائج المسح السابق، لتصل التوقعات لأقل مستوياتها منذ يوليو 2021. في الوقت نفسه ظلت توقعات التضخم للثلاث سنوات المقبلة عند مستوى 3% دون تغيير.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى ارتفاع طفيف في توقعات التضخم لمدى أطول مدفوعة بارتفاع التوقعات بالنسبة للمستهلكين الأصغر سنا.وبلغ متوسط توقعات التضخم للسنوات الخمس المقبلة 4ر2% بارتفاع قدره 1ر0 نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، تراجعت توقعات التضخم لعام قادم بالنسبة للسلع الأكثر استخداما وهي الوقود والغذاء بمقدار 7ر0 نقطة مئوية، حيث تراجعت توقعات التضخم للغذاء لعام قادم إلى 6ر7%.

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