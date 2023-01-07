رئيس وزراء باكستان يتعهد بتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي

المصدر: د ب أ

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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم، أنه أبلغ المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستاينا جوجيفا، عن عزم حكومته على استكمال تنفيذ شروط برنامج الصندوق.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، إنه تحادث هاتفياً مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أمس، وفقاً لوكالة أنباء أسوشيتد برس الباكستانية.

وأضاف: «قمت أيضاً بتوضيح الصعوبات الاقتصادية لباكستان، خاصة بعد الفيضانات المدمرة، وسيأتي وفد صندوق النقد الدولي إلى باكستان قريباً».

وأجرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اتصالاً هاتفياً، أمس، مع رئيس الوزراء الباكستاني، أعربت خلاله عن تعاطفها العميق وقلقها بشأن الخسائر البشرية والمادية بسبب الفيضانات الأخيرة، وجددت تأكيد الالتزام بمساعدة باكستان في تلك الفترة الصعبة.

كما أعربت جورجيفا عن شكرها لرئيس الوزراء الباكستاني على الدعوة للمشاركة في مؤتمر مقاومة تأثيرات تغير المناخ في باكستان بجنيف.

وقالت إنها قد يمكنها المشاركة في المؤتمر عن بعد، حيث تم تحديد اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يومي التاسع والعاشر من يناير.

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