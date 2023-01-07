ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.128 تريليونات دولار

المصدر: رويترز

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أظهرت بيانات رسمية اليوم السبت أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ارتفعت في ديسمبر مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، وهي الأكبر في العالم، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليونات دولار الشهر الماضي مقارنة مع 3.154 تريليونات دولار التي توقعها استطلاع أجرته رويترز للمحللين و 3.117 تريليونات دولار في نوفمبر.

وارتفع اليوان 2.8 في المئة مقابل الدولار في ديسمبر بينما انخفض الدولار الشهر الماضي 2.3 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر.

وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وبعد انخفاضه 7.9 في المئة مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.

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