"وول ستريت" تغلق على ارتفاع مع انحسار مخاوف سعر الفائدة

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع أمس الجمعة بدعم تقارير أفادت بأنه بالرغم من زيادة الوظائف في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، تباطأت زيادات الأجور وانكمش نشاط الخدمات، مما هدأ المخاوف بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 86.34 نقطة بما يعادل 2.27 بالمئة إلى 3894.44 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 259.71 نقطة أو 2.52 بالمئة إلى 10564.95 نقطة، وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 694.21 نقطة أو 2.11 بالمئة إلى 33624.29 نقطة.

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