الدولار يظل قريباً من ذروة شهر بعد بيانات سوق العمل الأمريكية

المصدر: رويترز

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استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر اليوم الجمعة، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة، مما قد يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أمس الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، بينما انخفض تسريح العمال 43 بالمئة في ديسمبر.

كما كشف تقرير منفصل أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، بفارق كبير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 150 ألفا.

ومقابل سلة من العملات، قفز مؤشر الدولار 0.9 بالمئة إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 105.27 خلال الليل. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5 بالمئة، وهي الأكبر منذ سبتمبر.

وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا في إيه.إن.زد "كل الحكايات عن فقدان الوظائف بقطاع التكنولوجيا لم تنعكس بعد على بيانات التوظيف الإجمالية، ويشير ذلك إلى أنه بينما يوجد ضعف في بعض القطاعات... لا يزال هناك طلب قوي على العاملين من الأجزاء الأخرى بالاقتصاد".

وأدى ارتفاع الدولار لهبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار خلال الليل. وسجل في أحدث تعاملات ارتفاعا 0.12 بالمئة إلى 1.1922 دولار

وبالمثل، انخفض اليورو 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار في الجلسة السابقة، وكان مستقرا في أحدث تداول عند 1.0519 دولار.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار 0.6 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 134.045 ين، وسجل في أحدث تعاملات 133.44 ين.

وتحول الأسواق انتباهها الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة، وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إضافة الاقتصاد الأمريكي 200 ألف وظيفة في ديسمبر.

وقال جوه "قد نشهد مفاجأة صعودية. وهذا سيبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي مصرا على مواصلة رفع أسعار الفائدة".

كما سيتم الإعلان عن أرقام التضخم الأولية لشهر ديسمبر بمنطقة اليورو اليوم الجمعة، إذ تشير التوقعات إلى معدل سنوي يبلغ 9.7 بالمئة.

وأظهرت بيانات من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بالفعل تباطؤا في التضخم الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد يأتي دون التوقعات.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.6757 دولار، بعدما انخفض 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة وتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع بفضل أنباء عن تخفيف الصين القيود على واردات الفحم من أستراليا.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6224 دولار، بعدما تراجع واحدا بالمئة أمس الخميس، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو اثنين بالمئة هي الأسوأ منذ سبتمبر.

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