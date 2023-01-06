ارتفاع إنتاج بيرو من النحاس 15.3% في نوفمبر على أساس سنوي

المصدر: د ب أ

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ارتفع إنتاج النحاس في بيرو، المورد الثاني للمعدن على مستوى العالم، بنسبة 3ر15 % في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات جمعتها الحكومة.

وانخفض إنتاج بيرو من النحاس، الذي بلغ 224 ألفا و 976 طنا، في نوفمبر الماضي بنسبة 2ر3 % مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وجاءت الزيادة في إنتاج النحاس بسبب زيادة الإنتاج في شركات مثل "كومبانيا مينيرا أنتامينا" و "سوسيداد مينيرا سيرو بيردي" و "ساذرن بيرو كابر كوربوريشن".

وانخفض إنتاج بيرو من الذهب بنسبة 9ر2 % في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.

وارتفع إنتاج البلاد من الزنك بنسبة 2ر1 % في نوفمبر الماضي مقارنة بالعام السابق.

وانخفض إنتاج الفضة بنسبة 2ر10 % في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.

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