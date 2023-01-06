النفط يرتفع 1% بعد انخفاض المخزونات الأمريكية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة أمس الخميس بعد أن سجلت أكبر خسارة ليومين في بداية عام منذ ثلاثة عقود، إذ أظهرت بيانات أمريكية أن انخفاض مخزونات الوقود يوفر الدعم.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية هبطت 346 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 486 ألف برميل.

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 85 سنتا أو 1.1 في المئة عند 78.69 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 73.67 دولار للبرميل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز