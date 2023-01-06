تراجع العجز التجاري الأمريكي لأقل مستوياته منذ أكثر من عامين

المصدر: د ب أ

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أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة أمس الخميس تراجع العجز التجاري للولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكرت الوزارة أن العجز تراجع إلى 5ر61 مليار دولار مقابل 8ر77 مليار دولار وفق للبيانات المعدلة خلال أكتوبر الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع العجز خلال نوفمبر الماضي إلى 74 مليار دولار مقابل 2ر78 مليار دولار وفق البيانات الأولية خلال الشهر السابق.

ووصل العجز خلال نوفمبر الماضي لأقل مستوياته منذ سبتمبر 2020 عندما سجل 1ر59 مليار دولار.

جاء التراجع الأكبر من التوقعات للعجز التجاري بعد انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4ر6% إلى 4ر313 مليار دولار، في حين تراجعت الصادرات بنسبة 2% إلى 9ر251 مليار دولار.

وقال أندرو هانتر؛ كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن العجز التجاري سيظل عقبة بسيطة بالنسبة للنمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن العنصر الأهم هو الطلب المحلي الذي يبدو أنه يتراجع وبوتيرة أسرع من تراجع الطلب الخارجي.

وتشير بيانات وزارة التجارة إلى أن التراجع في قيمة الواردات الأمريكية ناجم بشكل أساسي عن تراجع المستلزمات الصناعية والمواد الخام والهواتف الخلوية والأجهزة المنزلية الأخرى والتجهيزات الدوائية.

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