لن تستعيدها.. بريطانيا تخسر مليار جنيه إسترليني بالخطأ

المصدر: د ب أ

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أكدت الحكومة البريطانية أنه من غير المحتمل إعادة منح مالية بقيمة نحو مليار جنيه استرليني تمت عبر الاحتيال أو الخطأ لشركات خلال جائحة كوفيد 19، إلى دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وقالت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية، في بيانها السنوي عن الفترة 2021-2022، إنها تقدّر مدفوعات المنح المخالفة للقواعد بـ990 مليون جنيه استرليني.

واعترفت الوزارة، في تقريرها، بأنه بسبب منح الأولوية لإخراج الأموال، ستكون استعادة الوزارة للأموال التي تم تقديم معظمها بصورة خاطئة أمراً بعيد الاحتمال.

وإضافةً إلى المنح المالية، تم تحديد برنامج «باونس باك لون» الحكومي للقروض باعتباره عرضة للادعاءات الاحتيالية، فيما كانت الشركات قادرة على التصديق بنفسها على استحقاقها بدلاً من مواجهة التدقيق المعتاد قبل الحصول على الأموال.

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