انخفاض مبيعات السيارات الألمانية في أمريكا في 2022

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

رغم الأداء القوي، الذي ظهرت به شركتا صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" و "أودي" في الربع الأخير من العام 2022، إلا أنهما شهدتا انخفاضا عاما في السيارات المباعة في الولايات المتحدة العام الماضي.

وقالت شركة "بي إم دبليو" أمس الأربعاء، إنها باعت ما مجموعه 332388 سيارة من العلامة التجارية الأساسية في الولايات المتحدة في العام 2022.

ويشكل ذلك انخفاضا بنسبة 3ر1 % على أساس سنوي، رغم الزيادة التي تحققت بنسبة 4ر9 %في الربع الرابع مقارنة بالعام 2021، حيث تم بيع 101738 سيارة في تلك الفترة.

وفي الوقت ذاته، انخفضت مبيعات العلامة التجارية "ميني" من سيارات "بي إم دبليو" في الولايات المتحدة بنسبة 4ر1%، حيث بلغت 29504 سيارات في العام بشكل إجمالي.

كما شهدت منافستها أودي انخفاضا في حجم مبيعاتها في الولايات المتحدة في العام 2022.

وقالت أودي أمس الأربعاء إن الشركة سلمت ما مجموعه 186875 سيارة، أي أقل بنسبة 5%عن العام السابق.

وقالت أودي إن هذه النتيجة جاءت رغم الأداء القوي في الربع الرابع من العام 2022، مع زيادة بنسبة 63% في المبيعات الأمريكية بلغت 54054 سيارة.

يشار إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وقضايا سلاسل التوريد العالمية واختناقات التوريد أثرت على أداء صناعة السيارات خلال العام المنصرم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز