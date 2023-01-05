"ستاندرد آند بورز" يغلق على زيادة بعد تأكيد محضر اجتماع "الاتحادي" تركيزه على التضخم

المصدر: رويترز

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أنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع بعد صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، والذي أظهر أن المسؤولين يركزون بشدة على السيطرة على التضخم حتى مع موفقتهم على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع المؤشر 29.25 نقطة بما يعادل 0.76 بالمئة إلى 3853.39 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 74.96 نقطة أو 0.72 بالمئة إلى 10461.95 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 134.93 نقطة أو 0.41 بالمئة إلى 33271.30 نقطة.

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