النفط يواصل الهبوط مع تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي

المصدر: رويترز

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سجلت أسعار النفط خسائر حادة اليوم الأربعاء بعد تهاويها في الجلسة الماضية متأثرة بمخاوف من ضعف الطلب نظرا لحالة الاقتصاد العالمي وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار، أي 2.3 بالمئة، إلى 80.22 دولارا للبرميل بحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 1.68 دولار، أي 2.2 بالمئة، إلى 75.25 دولارا للبرميل.

وخسر خاما القياس أكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء مع تسجيل برنت أكبر خسارة يومية له في أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال ستيفن برينوك محلل قطاع النفط لدى بي.في.إم "المخاوف بشأن حالة الاقتصاد العالمي تسيطر على تفكير المتعاملين وستظل كذلك في المستقبل المنظور".

ورفعت الحكومة الصينية أيضا حصص تصدير المنتجات النفطية المكررة في أولى شحنات عام 2023 مما يشير إلى توقعات بضعف الطلب المحلي.

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