وول ستريت تستهل العام الجديد بخسائر مع تراجع سهمي "تسلا" و"أبل"

المصدر: رويترز

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أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض أمس الثلاثاء في أول أيام التداول في 2023 مع تراجع كبير لسهمي تسلا وأبل، فيما يساور القلق المستثمرين حيال مسار رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 15.43 نقطة بما يعادل 0.40 بالمئة ليغلق عند 3824.07 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 78.21 نقطة بنسبة 0.75 بالمئة إلى 10388.28 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 12.33 نقطة أو 0.04 بالمئة إلى 33134.92 نقطة.

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