تذبذب أسعار الغاز في أوروبا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت أسعار الغاز الطبيعي تعاملات العام الجديد في أوروبا أمس الاثنين بارتفاع طفيف، في الوقت الذي يواجه فيه المتعاملون نقص السيولة النقدية بسبب عطلة رأس السنة الميلادية وتوقعات الطقس المعتدل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر العقود الآجلة الهولندية القياسية للسوق الأوروبية ارتفعت أمس الاثنين، بعد تراجعها في بداية التعاملات لأقل مستوياتها منذ ما قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

وفي حين تشير توقعات الأرصاد إلى أن درجات الحرارة ستكون أعلى من معدلاتها الطبيعية في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين، مازالت أوروبا في حاجة للتعامل مع مخزوناتها من الغاز الطبيعي بحرص خلال فصل الشتاء.

وأضافت بلومبرغ أنه بعد عام من التقلبات الحادة، عندما وصلت أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات قياسية في بداية الحرب الأوكرانية، مازال العام 2023 يمثل اختبارات جديدة للقارة الأوروبية، التي تحاول البحث عن بدائل لتوقف الإمدادات الروسية. في الوقت نفسه ساعدت واردات الغاز الطبيعي المسال في خفض أسعار العقود القياسية بنسبة 47% تقريبا، خلال ديسمبر الماضي.

في الوقت نفسه كان حجم التعاملات أمس محدودة نظرا لوجود عطلة رسمية في بريطانيا.

وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية في ختام التعاملات بنسبة 9ر0% إلى 02ر77 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

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