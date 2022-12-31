سيئول تريد المزيد من الحوافز للبقاء في سباق "الرقائق"

المصدر: د ب أ

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أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول حكومته بابتكار حوافز أقوى لدفع صناعة الرقائق الإلكترونية فى البلاد، متهما نواب المعارضة في بلاده بعرقلة تلك الجهود الحيوية في الوقت الذي تنفق فيه البلدان الأخرى المليارات على دعم السياسة الخاصة بإنتاج أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة إن يون سوك انتقد في بيان شديد اللهجة مشروع قانون تم تمريره في 23 ديسمبر وينص على خفض ضريبي أقل من المتوقع للشركات. ودعا القانون إلى إعفاء ضريبي بنسبة 8٪ للشركات الكبرى وهي نسبة تقل كثيرا عن نسبة الـ 20٪ التي كانت قد أوصت بها سابقا لجنة خاصة من الخبراء.

وكانت حكومة يون قد تعرضت لانتقادات شديدة بسبب فشلها في مسألة دعم صناعة الرقائق الحيوية للغاية في كوريا الجنوبية في وقت تنفق فيه الصين والولايات المتحدة واليابان مليارات الدولارات على تلك الصناعة.

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