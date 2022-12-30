بايدن يوقع تشريع تمويل حكومي حجمه 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2023

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن وقع أمس الخميس مشروع قانون قيمته 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.

وقع بايدن على مشروع القانون، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، أثناء عطلته في سانت كروا.

يتضمن التشريع تمويلا عسكريا قياسيا ومساعدات طارئة لأوكرانيا ومزيدا من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة وتمويلا إضافيا لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل، بالإضافة إلى إسكان ميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى والفارين من العنف المنزلي.

وكان مجلس الشيوخ أقر مشروع القانون الواقع في أربعة آلاف صفحة بأغلبية 68 صوتا مقابل 29، فيما وافق مجلس النواب عليه بأغلبية 225 مقابل 201 صوت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز