الجفاف يهدّد 3% من مساحات زراعة الصويا في الأرجنتين

المصدر: د ب أ

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ذكرت بورصة بوينس أيريس للحبوب في تقرير أسبوعي أن الأرجنتين في حاجة إلى مزيد من الأمطار قريبا لبدء العمل الميداني في المزارع العطشى.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير إنه في حال عدم هطول أمطار في الأسبوعين المقبلين، هناك مخاطر بخروج 500 ألف هكتار من المساحة المخطط زراعتها.

وأبقت البورصة حتى الآن تقديراتها للمساحة المنزرعة بالصويا عند 7ر16 مليون هكتار.

وقد تخفض البورصة تقديراتها للقمح مجددا، والتي تبلغ حاليا 4ر12 مليون طن متري، إذا استمرت المحصول في تحقيق نتائج مخيبة في المناطق الجنوبية.

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