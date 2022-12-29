الدولار يستقر مع تراجع التفاؤل إزاء تخفيف الصين قيود كورونا

المصدر: رويترز

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استقر الدولار اليوم الخميس بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل الليلة الماضية، مع تراجع التفاؤل الأولي بشأن تخفيف الصين قيود كورونا وفتح الاقتصاد.

وبعد إزالة الصين لقاعدة الحجر الصحي الخاصة بها للمسافرين الوافدين بداية من الثامن من يناير، قالت دول مثل الولايات المتحدة واليابان والهند إنها ستطلب اختبارات كوفيد-19 للقادمين من الصين.

وأدت السرعة التي ألغت بها الصين قواعد كوفيد-19 إلى إنهاك نظامها الصحي الهش وأثارت مخاوف بشأن انتشار الفيروس.

وارتفع الين الياباني 0.5 في المئة تقريبا إلى 133.83 ين للدولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.19 في المئة إلى 1.2040 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار الأسبوع الماضي.

وزاد اليورو 0.15 في المئة عند 1.0628 دولار.

وأدت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية، فضلا عن المخاوف المتزايدة بشأن الركود في الولايات المتحدة، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، والتي تتحرك عادة وفقا لتوقعات أسعار الفائدة، الليلة الماضية. وبلغت 4.3512 في المئة.

في غضون ذلك، بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات 3.8656 في المئة بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 3.8920 في المئة الليلة الماضية.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات عند 104.28.

وارتفع الدولار الاسترالي 0.16 في المئة إلى 0.6751 دولار، بينما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.33 في المئة إلى 0.6331 دولار.

وصعد اليوان الصيني في الخارج بشكل طفيف إلى 6.9932 للدولار.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 0.13 في المئة إلى 16561 دولارا، بينما ارتفعت إثير 0.26 في المئة إلى 1192.60 دولار، على الرغم من أن كلتيهما في طريقه للانخفاض بأكثر من 60 في المئة هذا العام.

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