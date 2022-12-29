الاكتتاب في السندات الخمسية الأمريكية أعلى قليلاً من التوقعات

المصدر: د ب أ

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بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أول أمس الثلاثاء نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها عامان، أعلنت الوزارة أمس الأربعاء نتيجة الاكتتاب في طرح السندات ذات الخمسة أعوام بقيمة 43 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها أعلى قليلا من المتوسط.

وبلغ سعر العائد على السندات الخمسية 973ر3% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 46ر2 مرة.

باعت وزارة الخزانة في الشهر الماضي سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 43 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 974ر3% ومعدل التغطية 39ر2 مرة من قيمة الطرح.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة الخمس سنوات 41ر2 مرة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة غدا الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 35 مليار دولار.

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