تراجع أسهم "تسلا" للسيارات الكهربائية لأدنى مستوى خلال أكثر من عامين

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسهم شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى خلال أكثر من عامين.

وانخفضت أسهم شركة تسلا إلى أدنى مستوى خلال 28 شهرا، مع استمرار المستثمرين في بيع أسهم شركة السيارات الكهربائية الفاخرة بعدما استحوذ رئيسها التنفيذي إيلون ماسك على شركة تويتر للتواصل الاجتماعي في أبريل الماضي.

وكان أداء تسلا قد تراجع منذ صفقة تويتر في ظل تركيز ماسك على تويتر بدرجة أكبر باعتباره الرئيس التنفيذي لها. وكان سهم تسلا قد وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق والذي بلغ 36ر407 دولار في نوفمبر 2021، وفقد السهم أكثر من 70% من قيمته منذ ذلك الحين.

وجرى تداول سهم تسلا في نطاق 02ر121 دولار و67ر402 دولار في الأسابيع الـ 52 الماضية. وتم تداول السهم في جلسة تداول ما قبل السوق أمس الثلاثاء عند 65ر115 دولار، بانخفاض بمقدار 31ر7 دولار أو ما يعادل 94ر5%.

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