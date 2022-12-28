استقرار الدولار بعد إعلان الصين تخفيف قواعد مجابهة كورونا

المصدر: رويترز

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استقر الدولار أمس الثلاثاء بعد أن أعلنت الصين أنها ستلغي قواعد الحجر الصحي المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها رغم ارتفاع عدد الإصابات.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أول أمس الاثنين أن الصين ستلغي شرط إلزام المسافرين الوافدين بالخضوع للحجر الصحي فور الوصول بدءا من الثامن من يناير. وفي الوقت نفسه خفضت بكين قواعد التعامل مع الإصابات بالمرض إلى الفئة بي الأقل صرامة من الفئة إيه، وهي الأشد.

وهبط اليوان في المعاملات الخارجية 0.13 بالمئة إلى 6.9653 يوان للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة مقابل الدولار إلى 0.674 دولار في تعاملات كانت في أغلبها ضعيفة خلال موسم عطلات نهاية العام، في حين تخلى الدولار النيوزيلندي عن مكاسبه السابقة وتراجع 0.17 بالمئة إلى 0.628 دولار.

واستقر مؤشر الدولار عند 104.080.

وهبط الين الياباني 0.35 بالمئة إلى 133.32 مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت بتكوين 1.21 بالمئة إلى 16626.72 دولار في أحدث تداول لها، في حين انخفضت عملة إيثر 0.81 بالمئة إلى 1207.10 دولار.

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