البنك المركزي الأوكراني: معدل التضخم يرتفع بأقل من التوقعات

المصدر: د ب أ

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قال رئيس البنك المركزي الأوكراني إن مرونة الأوكرانيين في مواجهة الظروف الصعبة الناجمة عن الحرب ساعدت في وقت تراجع النمو الاقتصادي، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل التضخم بأقل من التوقعات.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن أندري بيشني محافظ البنك المركزي الأوكراني في مقابلة صحفية إن الشركات والمستهلكين في أوكرانيا واصلوا العمل وتجنبوا نشر الهلع في أسواق الصرف والقطاع المصرفي.

وأضاف أن هذا قد يكون كافيا لكي يستقر الاقتصاد الأوكراني أو يحقق نموا طفيفا خلال العام المقبل، بعد انكماشه بأكثر من 30% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

وقال محافظ البنك المركزي إن الاقتصاد الأوكراني يظهر قدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تداعيات الحرب، مضيفا أن الأوكرانيين يقدمون نموذجا فريدا في السلوك في موقف ضاغط وغير مسبوق.

وفي حين تشكك وزارة الاقتصاد الأوكرانية في إمكانية تحقق توقعات النمو خلال العام المقبل، قال بيشني إن هناك سببا للتفاؤل، مشيرا إلى تراجع أداء الاقتصاد خلال الربع الثالث بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى سرعة إصلاح شبكات الكهرباء التي يستهدفها القصف.

ويتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد خلال العام المقبل بمعدل 1% في أفضل الظروف وهو ما يتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي أيضا.

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