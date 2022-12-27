أسعار الغاز الأوروبي إلى أدنى مستوى منذ يونيو

المصدر: د ب أ

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تراجعت أسعار العقود الآجلة القياسية للغاز الطبيعي الأوروبي إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يونيو الماضي، حيث تشهد معظم أنحاء القارة الأوروبية طقسا شتويا معتدلا.

وصباح اليوم الثلاثاء، بلغت الأسعار على منصة تداول عقود الغاز الهولندية (تي.تي.إف) 80 يورو (85 دولارا) للميجاوات/ساعة قبل أن ترتفع إلى 82 يورو.

ويتجه سعر الغاز إلى الانخفاض منذ منتصف الشهر الجاري، مع تراجع أسعار عقود الغاز في السوق الهولندية بحوالي 50 يورو.

وتم تسجيل أعلى مستوى قياسي للأسعار في الصيف عند 345 يورو، عندما أدى توقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى اضطراب السوق.

ويؤدي الطقس الشتوي الدافئ الآن إلى خفض الاستهلاك، وبالطبع إلى انخفاض الأسعار والحفاظ على مرافق تخزين الغاز في وضع سليم

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