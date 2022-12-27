الدولار يتراجع مع تحسن شهية المخاطرة

المصدر: رويترز

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انخفض الدولار على نطاق واسع اليوم الثلاثاء، في حين قفز الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع تنامي شهية المخاطرة بعد أن أعلنت الصين أنها ستلغي قواعد الحجر الصحي المرتبطة بمكافحة كوفيد-19 على المسافرين الوافدين في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.65 بالمئة إلى 0.63115 دولار أمريكي في حين صعد الدولار الأسترالي 0.25 بالمئة إلى 0.67485 دولار في معاملات هزيلة في مجملها بسبب عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أمس الاثنين أن الصين ستلغي شرط إلزام المسافرين الوافدين بالخضوع للحجر الصحي فور الوصول بدءا من الثامن من يناير كانون الثاني، على الرغم من زيادة إصابات كوفيد-19. وفي الوقت نفسه خفضت بكين قواعد التعامل مع الإصابات بالمرض إلى الفئة بي الأقل صرامة من الفئة إيه الأعلى تشددا.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.16 بالمئة إلى 1.20865 دولار بينما صعد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.06395 دولار.

واستقر مؤشر الدولار مقابل سلة عملات عند 104.12.

وارتفع الين الياباني 0.1 يالمئة إلى 132.75 مقابل الدولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية سجلت بيتكوين انخفاضا طفيفا إلى 16914 دولارا في أحدث تداول لها في حين انخفضت عملة إيثر 0.1 بالمئة إلى 1227 دولارا.

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