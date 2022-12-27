النفط يصعد في معاملات ضعيفة بفعل مخاوف من تأثير عاصفة في أمريكا

المصدر: رويترز

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صعد النفط في معاملات هزيلة اليوم الثلاثاء بفعل مخاوف من تأثير عواصف شتوية في أنحاء الولايات المتحدة على اللوجيستيات وإنتاج المواد البترولية والنفط الصخري.

وبحلول الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 84.65 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 85 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 80.41 دولار للبرميل.

وزاد خام برنت 3.6 بالمئة يوم الجمعة في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7 بالمئة. وسجل الخامان أكبر زيادة أسبوعية منذ أكتوبر. وكانت الأسواق في بريطانيا والولايات المتحدة مغلقة أمس الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

وقال كازوهيكو سايتو، كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز "مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة حفز الشراء، وإن كانت المعاملات هزيلة لأن الكثير من المشاركين في السوق في عطلة".

وضربت عاصفة ثلجية شديدة بافلو في نيويورك في يوم عيد الميلاد وتسببت في تقطع السبل براكبي السيارات وفرق الإنقاذ وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وزيادة حصيلة الوفيات الناجمة عن العواصف التي تجتاح الولايات المتحدة منذ أيام.

كما دعمت مخاوف بخصوص تخفيضات محتملة في إنتاج النفط الروسي الأسعار اليوم.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مساعد رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على فرض حد أقصى لأسعار نفطها من قبل بلدان غربية.

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