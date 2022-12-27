"كوريان أير" تعلن موافقة الصين على صفقة الاندماج مع "آشيانا"

المصدر: د ب أ

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أعلنت شركة الطيران الكورية الجنوبية كوريان أير حصولها على موافقة وزارة التجارة في الصين على الاندماج مع منافستها آشيانا أيرلاينز.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان كوريان أير القول إن وزارة التجارة الصينية طالبت بخفض حصة الكيان الجديد الذي يضم كوريان أير وآشيانا من السوق الصينية للحفاظ على مستوى المنافسة في السوق.

وقدمت كوريان آير بالفعل مقترحات لعلاج المخاوف الصينية بشأن المنافسة، بما في ذلك التنازل عن بعض حقوق الإقلاع في المطارات الصينية إلى أي شركة تريد العمل على الخطوط التسعة التي تسيرها كوريان أير وآشيانا أيرلاينز بين كوريا الجنوبية والصين.

ومازالت كوريان أير تنتظر الحصول على موافقة سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والدول الأخرى ذات الصلة، على صفقة الاندماج.

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