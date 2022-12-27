"أبل" تواجه مطالبات ضريبية في اليابان بقيمة 98 مليون دولار

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواجه شركة الإلكترونيات العملاقة أبل مطالبات ضريبية بنحو 98 مليون دولار في اليابان، على خلفية كمية من مبيعات الأجهزة بدون رسوم لسائحين أجانب.

وذكرت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية أن قواعد التسوق المعفى من الضرائب للأجانب الذين يقيمون في اليابان أقل من 6 أشهر لا تنطبق على المشتريات التي تتم بغرض إعادة البيع.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير الياباني القول إن صفقة واحدة في أحد متاجر أبل ستور في اليابان شهدت قيام شخص بشراء مئات الأجهزة من إنتاج أبل مرة واحدة وهو ما يشير إلى أن هذه المشتريات تمت بغرض إعادة البيع، وبالتالي لا تتمتع بالإعفاء الضريبي للأجانب.

وذكرت نيكي أن أبل أوقفت البيع المعفى من الضرائب في اليابان في يونيو الماضي ويعتقد أنها قدمت إقرارا ضريبيا معدلا للسلطات اليابانية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز