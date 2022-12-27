بسبب لقاح كورونا.. ميديكاغو الكندية تقطع علاقاتها مع فيليب موريس الأمريكية

المصدر: د ب أ

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قطعت شركة الأدوية الكندية ميديكاغو علاقاتها مع شركة صناعة السجائر الأمريكية فيليب موريس إنترناشونال بعد رفض منظمة الصحة العالمية اعتماد اللقاح الذي طورته الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن ميديكاغو، المملوكة لكل من ميتسوبيشي كيميكال وفيليب موريس وجلاكسو، طورت اللقاح كوفيفينز المضاد لفيروس كورونا المستجد، وهو أول لقاح من نوعه يعتمد على مصدر نباتي. وقدمت الحكومة الكندية تمويلا بقيمة 173 مليون دولار للمساهمة في تمويل تطوير اللقاح الذي اعتمدت الحكومة استخدامه.

من ناحيتها، قالت ليز هاجن، المدير التنفيذي لمنظمة "أيه.إس.إتش كندا" غير الربحية المناهضة للتدخين، إن شركات التبغ واللقاحات والحكومات لا يمكن أن تتشارك بشكل جيد، ونحن نشيد بإبعاد فيليب موريس عن تعاون ميديكاغو.

كانت منظمة الصحة العالمية قد رفضت طلب شركة ميديكاغو للتسجيل الطارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد في وقت سابق من العام الحالي، بسبب ارتباط الشركة بصناعة التبغ.

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