متحدث: بلومبرغ‭ ‬ليست مهتمة بـ"داو جونز" أو "واشنطن بوست"

المصدر: رويترز

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صرح متحدث باسم "بلومبرغ" في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، بأن الشركة ليس لديها اهتمام بالاستحواذ على شركة داو جونز أو صحيفة "واشنطن بوست".

أضاف المتحدث تاي تريبيت في تغريدة أعاد مايكل بلومبرغ نشرها: "ليست هناك محادثات مع أحد أو أي منظمة بخصوص الاستحواذ".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر يوم الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع على تفكير بلومبرغ، أن الملياردير الأمريكي مايكل بلومبرج مهتم بشراء إما شركة داو جونز من الإمبراطورية الإخبارية لروبرت مردوخ أو صحيفة "واشنطن بوست" من شركة أمازون لجيف بيزوس.

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