تركيا.. 15 مليون طن حبوب نقلت من أوكرانيا منذ أغسطس

المصدر: د ب أ

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أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن 585 سفينة محملة بـ 15 مليونًا و80 ألف طن من الحبوب، انطلقت من موانئ أوكرانية بين أول أغسطس الماضي، و25 ديسمبر الحالي عبر "ممر الحبوب".

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزير، اليوم الأحد، بخصوص حجم البضائع المنقولة عبر "ممر الحبوب" في البحر الأسود، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأشار إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا أدت إلى توقف عمليات نقل الحبوب من أوكرانيا التي تعد أهم مركز للحبوب في العالم.

وقال: "وبعد هذا التطور، أجريت تحركات دبلوماسية مكثفة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان ونتيجة لها استؤنفت عمليات نقل الحبوب".

وأضاف: "في الفترة ما بين 1 أغسطس الماضي و25 ديسمبر الجاري، انطلقت 585 سفينة محملة من موانئ مدن أوديسا وكورنومورسك ويوزهني الأوكرانية، وتجاوز مجموع حجم الحمولة 15 مليونًا و80 ألف طن".

وأشار إلى أن السفن نقلت 13 نوعًا مختلفًا من البضائع بما في ذلك الشعير والقمح وفول الصويا وطحين دوار الشمس ونخالة القمح والبازلاء وبذور دوار الشمس وشمندر سكري وزيت دوار الشمس وبذور الشلجم (كانولا) والذرة وزيت فول الصويا.

وذكر قره إسماعيل أوغلو أن 171 من أصل 585 سفينة نقلت حمولتها إلى الموانئ التركية، مبينًا أن حجم البضائع التي وصلت الموانئ التركية بلغت مليونين و247 ألفًا و564 طناً.

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