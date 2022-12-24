بوينغ تبطىء إنتاج طائرات دريملاينر 787 بسبب اضطراب الإمدادات

المصدر: د ب أ

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أفادت تقارير محلية أن شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات تبطئ عملية التجميع النهائي لطائرات الأحلام دريملاينر 787 في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، حيث تتعرض لتأخيرات في وصول قطع وأجزاء الطائرات.

وقالت بيونغ إنه لم يطرأ تغيير على توقعات الإنتاج والتسليم السابقة لطائرات 787.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الجمعة نقلا عن صحيفة سياتل الأمريكية أن عمليات التسليم من شركة سبيريت ايروسيستمز إلى المصنع قد تأثرت.

ويستمر العمل في فحص وإصلاح وتسليم الطائرات 787 التي تم تصنيعها بالفعل.

وسيتم إغلاق خط إنتاج ساوث كارولينا الأسبوع المقبل، كما هو معتاد بمناسبة العطلة بين عيد الميلاد وبداية العام الجديد.

وسيتم بعد ذلك، استئناف عمل التجميع النهائي المحدود فقط في يناير. وقامت بوينج، بالنسبة لتلك الفترة، بإعادة توزيع تقنيات خط تجميع طائرات 787 على مناطق أخرى.

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